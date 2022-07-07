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Все вернулись на базу невредимыми. Силы спецопераций рассказали подробности высадки на Змеином

7 июля, 2022 четверг
20:35
война с Россией

Сводная группа войск установила украинские флаги в разных частях острова и невредимыми вернулись на базу еще до российского обстрела

Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций.

Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СПП им. Кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.

После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

При выполнении задания сведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова.

"В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сведеная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу .

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801-го отдельного отряда ВМС Украины", - отмечают в ССО.

  • Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ обстреляли и захватили остров.
  • 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
  • 4 июля украинцы сбросили на остров флаг, а теперь его смогли установить.
  • Сегодня стало известно, что украинские военные зачистили Змеиный: на острове уничтожены 30 единиц российской техники и поднят государственный флаг.

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