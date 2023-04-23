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Все важное здесь и сейчас

Зоя Казанжи
23 апреля, 2023 воскресенье
12:06
Мнение

Я знаю, что на большой Земле есть маленькое место, где всегда остается часть моей души

Я вернулась из села моего детства и юности. Спонтанно решила туда поехать на Пасху. Спонтанно позвонила по телефону одной однокласснице, затем другой. У одной останусь на ночь, а другая должна собрать одноклассников, кто есть в селе.

Хотелось пойти на кладбище – там лежат наши четверо одноклассников. В 2021-22-23 году они ушли из жизни – Витя, Витя, Игорь, Саша. А до этого мы все время, встречаясь, радовались, что наши все живы.

Да, мы встречались периодически. И все 38 лет после окончания нашей школы не теряли связи друг с другом. В селах это делать проще. Всегда есть кто-то, у кого можно тебя спросить – родственники, соседи, родители…

Встречались мы в августе, потому что рядом море. Мы там выросли. Море привычное и родное. Вечером делали себе застолье, к утру шли на пляж. Вы бы знали, какие у нас там пляжи!.. Я объездила все океаны (кроме одного), заливы и разнообразные моря – ни один пляж не сравнится с нашим бессарабским черноморским побережьем, где мельчайший и беленький песок, где широкая полоса пляжа, где можно отойти на один километр, а там – ни души.

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Я объездила все океаны (кроме одного), заливы и разнообразные моря – ни один пляж не сравнится с нашим бесарабским черноморским побережьем, где мелкий и белый песок, где широкая полоса пляжа, где можно отойти на один километр, а там – ни души

Встречались в августе и всегда не так, как все нормальные люди. Не на юбилейные 10 или 20 лет с момента окончания школы. А типа на 17, 31, 33 года. Всегда в последнюю минуту решали, и кто мог, тот и приезжал или приходил. Но всегда нас было много, если учитывать, что 10 класс окончило 16 учеников.

Я ужасно любила и люблю видеться со своими бывшими одноклассниками. Казалось бы, случайные люди, собранные в одном месте, благодаря году своего рождения. Различные судьбы, интересы, опыты, профессии, места и города. Но все-все, сквозь годы, родные и замечательные.

Я всегда во время таких встреч думаю об одном: я всех помню детьми, и они меня помнят ребенком. Мы вспоминаем забавные и не очень случаи, наши словечки и шутки, наши прозвища и наших учителей.

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Вот и я доехала из Одессы, пошли на кладбище, постояли у могил тех, с кем мы росли вместе.

Потом пошли посидеть, потому что самое главное – разговоры и воспоминания. Будете смеяться, но мы даже бутылку вина не допили. Весь день общались. Я, как всегда, съела все сало на столе.

Мои одноклассники и одноклассницы – трудяги и золотые люди. У нас ни у кого не было родителей с большой кучей денег, ничего не приватизировали за копейки, не воровали. Работа на земле, маленькие бизнесы здесь же. Тяжелый и кропотливый труд. Возделывали землю, строили дома, растили детей, хоронили родителей. Сейчас у многих уже есть внуки.

Мои одноклассники и одноклассницы – трудяги и золотые люди. У нас ни у кого не было родителей с большой кучей денег, ничего не приватизировали за копейки, не воровали. Работа на земле, маленькие бизнесы здесь же. Тяжело и кропотливый труд

Люда, одноклассница, все 9 месяцев пробыла в оккупации в Херсоне. Жена одноклассника не смогла уехать из Новой Каховки – не успела. И через несколько стран добиралась сюда, в село. Ни Люда, ни Ира не пошли работать к рашистам.

Когда мы встречаемся, мы все те же Валька, Зойка, Лариска, Сережка, Юрик. И это не пошло и обесценивающее — так принято в рамках наших языковых правил.

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Я возвращалась с бессарабской колбасой, брынзой, салом, домашними яйцами, самогоном из винограда и кутули (кутули – так у нас называется то, что у вас называется айвой) и несколькими пакетами соли из Соледара. Одноклассник в свое время закупил для своего магазина и теперь подарил мне. Потому что это самая вкусная соль в мире, которую тоже у нас отняла сволочь.

Мы обнимались и прятали слезы, и не прятали слезы. И обещали видеться. Ибо жизнь пролетает. Ибо все важно здесь и сейчас.

Я возвращалась, окутанная какой-то безусловной любовью и нежностью. Это все такое чувствительное – к судорогам сердца.

И я знаю, что на большой Земле есть маленькое место, где всегда остается часть моей души, где всегда тебе рады без причин, просто так, где никто тебе ничем не упрекает, не задает вопросы, а накормит и спросит: хочешь водички, чая или кофе?

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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