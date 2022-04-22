"Все ваши экспансионистские планы знаем. И ВСУ толково выскажутся по этому поводу", - Подоляк ответил российскому минобороны на планы захватить Юг и Восток Украины
Россия всегда всем лгала и что она в действительности хотела просто украсть часть территории Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа России Рустама Миннекаева о том, что страна-агрессор хочет захватить Юг и Донбасс Украины.
"Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем, - написал Подоляк. - И наши ВСУ толково выскажутся по этому поводу".
Во-вторых, отмечает советник главы ОПУ, "этот субъект Миннекаев публично подтвердил замысел группы "русских товарищей" на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан"
"Третье. Всю эту "армию РФ" вместе с Росгвардией в роли официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами", - написал Подоляк.
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