Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа России Рустама Миннекаева о том, что страна-агрессор хочет захватить Юг и Донбасс Украины.



"Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем, - написал Подоляк. - И наши ВСУ толково выскажутся по этому поводу".



Во-вторых, отмечает советник главы ОПУ, "этот субъект Миннекаев публично подтвердил замысел группы "русских товарищей" на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан"



"Третье. Всю эту "армию РФ" вместе с Росгвардией в роли официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами", - написал Подоляк.



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