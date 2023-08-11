"Все в кадре будет Древним Римом": Маск заинтриговал "эпическим" местом боя с Цукербергом
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в пятницу, 11 августа, заявил, что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с основателем и генеральным директором Meta Марком Цукербергом
Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.
"Все в кадре камеры будет Древним Римом, вообще ничего современного. Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласились на эпическое место", – написал Маск.
Он также отметил, что поединком будут руководить фонды обоих бизнесменов, а не международная спортивная организация UFC.
По его словам, все вырученные средства пойдут ветеранам.
Что известно о войне между Цукербергом и Маском
22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что " готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне драки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.
После этого модель и диетолог Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына драться в клетке. Она запретила ему биться с Цукербергом.
Впоследствии Маск заявил , что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.
После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Первый ответил, что ему может понадобиться операция.
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