Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

"Все в кадре камеры будет Древним Римом, вообще ничего современного. Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласились на эпическое место", – написал Маск.

Он также отметил, что поединком будут руководить фонды обоих бизнесменов, а не международная спортивная организация UFC.

По его словам, все вырученные средства пойдут ветеранам.

Что известно о войне между Цукербергом и Маском

22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что " готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне драки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.

После этого модель и диетолог Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына драться в клетке. Она запретила ему биться с Цукербергом.

Впоследствии Маск заявил , что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.

После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Первый ответил, что ему может понадобиться операция.