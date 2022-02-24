Все учебные заведения Украины перевели на "дистанционку"
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о переводе всех учебных заведений Украины в режим дистанционной работы
Об этом говорится в Telegram .
"В Украине введено военное состояние. Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении.
Шкарлет призвал украинцев ориентироваться на официальные сообщения государственных органов власти Украины, Нацполиции, СНБО, Минобороны, местных органов власти и следовать их рекомендациям.
"Ситуация контролируемая! Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме", - добавил министр.
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