Все учебные заведения Украины перевели на "дистанционку"

Об этом говорится в Telegram .



"В Украине введено военное состояние. Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении.



Шкарлет призвал украинцев ориентироваться на официальные сообщения государственных органов власти Украины, Нацполиции, СНБО, Минобороны, местных органов власти и следовать их рекомендациям.



"Ситуация контролируемая! Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме", - добавил министр.