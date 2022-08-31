Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Все мелитопольские школы, колледжи, техникумы, училища и университеты переехали в Запорожье и зарегистрированы здесь. Все ученики переведены на следующий год, а студенты - на следующий курс", - говорится в сообщении.

Учебный год мелитопольские ученики и студенты начнут онлайн. Учителя будут отправлять материалы на онлайн-платформу, а школьники будут выполнять задания в удобное время.

"Родители, чьи дети находятся за границей, а также все, кому не подходит формат дистанционного обучения, могут выбрать другие формы: экстернат или семейное. При этом учащиеся будут изучать весь материал самостоятельно, после чего их знания будут оцениваться во время ежегодной онлайн-аттестации" , – разъясняет городской голова.

Документы по образованию украинского образца будут признаны в Украине и всех ведущих странах мира.

В то же время мэр отмечает, что у российских документов нет такой же силы, как у наших.

Кроме того, рашисты завезли в Запорожье 500 педагогов из РФ – учителей истории, русского языка, литературы, педагогов начальной школы.

Студентам педуниверситета в Новосибирской области предложили отправиться в "командировку" в регионы Украины, которые под контролем российских войск, чтобы обеспечить подготовку к учебному году.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что по состоянию на 19 июня все ученики переведены в следующий класс, так же как и студенты, а выпускники получат дипломы. Поэтому не нужно приходить в учебные заведения и проходить тестирование от предателей.

22 июня стало известно, что мелитопольские студенты игнорируют приглашение от самопровозглашенной власти продолжить обучение под оккупационным руководством.

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