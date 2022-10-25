Все учебные заведения Киевщины со среды возобновляют очное обучение
Все учебные заведения Киевской области в среду, 26 октября, могут возобновить обучение в очном и смешанном форматах
Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в telegram.
Решение было принято 24 октября на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.
"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии устроенного укрытия. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской ОВА", - говорится в сообщении.
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О каких-либо изменениях в организации образовательного процесса будет информировано дополнительно.
Также в КОВА призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
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