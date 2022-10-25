Все учебные заведения Киевщины со среды возобновляют очное обучение

Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в telegram.

Решение было принято 24 октября на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии устроенного укрытия. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской ОВА", - говорится в сообщении.

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О каких-либо изменениях в организации образовательного процесса будет информировано дополнительно.

Также в КОВА призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

21 октября стало известно, что осенние каникулы для тернопольских школьников перенесут неделю позже. Следовательно, они начнутся 31 октября.

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