Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута", - проинформировали в ОП.

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Кроме того, на заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.