Все участники высказались за удержание и защиту Бахмута: Зеленский провел очередное заседание Ставки
Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте, в частности в Бахмуте
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.
"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута", - проинформировали в ОП.
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Кроме того, на заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.
Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.
- 3 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев пытаются прорвать оборону и продвинуться в центральные районы.
- Генштаб ВСУ сообщил , что за 12 марта украинские воины отразили более 100 атак противника.
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