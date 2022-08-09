Все только начинается, - Подоляк о взрывах на авиабазе в Крыму

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Демилитаризация Российской Федерации - неотделимая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", - написал Подоляк.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства.

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