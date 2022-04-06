Все то, что имеет начало, имеет и конец, - Троненко

Об этом психолог рассказала в эфире Espreso TV

"Для того чтобы пережить тяжелые события, нужно быть направленным на настоящее, на то, что происходит прямо сейчас, на выживание. Чтобы выжить, нужно снабжать себя всеми потребностями. Если необходимо укрыться – надо пойти в укрытие, если есть возможность поспать – надо поспать где угодно и как угодно. Если есть возможность поесть – надо поесть. То есть человек, который находится в таких бесчеловечных условиях, должен выживать - это основная его цель, выжить пережить все эти события. Они когда-нибудь кончатся. Все то, что имеет начало, имеет и конец. И нам нужно все это пережить”, - отметила Троненко

Кризисный психолог также ответила на вопрос ведущей о том, что делать тем, кто чувствует вину, что находдится в безопасности, а кто-то умирает сейчас.

“Человек, который не умеет пользоваться оружием на войне, погибнет. А наша цель не погибнуть, наша цель – победить. Поэтому, если Вы не умеете держать оружие, если Вы никогда этого не делали, Вам лучше остаться там, где Вы есть и от вас будет гораздо больше пользы, потому что война очень рациональна, в том смысле, что победить можно только рационально используя ресурсы”,- ответила Троненко.

"Конечно, мы ожидаем очень много посттравматических стрессовых расстройств после окончания войны, которые начинаются спустя некоторое время после того, как заканчиваются тяжелые события, которых люди стали свидетелями, но будем справляться. Сейчас главное, чтобы война закончилась, чтобы мы победили”, - добавила психологиня

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb