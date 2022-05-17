Все теробороновцы на передовой имеют шлемы, бронежилеты, аптечки и прошли обучение, - заместитель командующего Сил ТрО
100% военнослужащих Теробороны ВСУ, привлеченных к ведению боевых действий, имеют средства защиты, шлемы, бронежилеты и средства для оказания медпомощи
Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на начальника штаба – заместителя командующего Сил территориальной обороны ВСУ бригадного генерала Сергея Собко.
"Важно помнить, что наши подразделения и части всегда действуют в составе созданных группировок войск и сил под единым руководством. По своей сути, они легкая пехота. Поэтому, понимая это, командование принимает своевременное решение и обеспечивает внештатным вооружением, таким как минометы, противотанковые комплексы, гранатометы или переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, в бою у них есть поддержка: огневая и артиллерийская", - отметил генерал.
Что касается профессиональной подготовки личного состава, то он пояснил, что большинство мер проходят до выхода в район боевых действий. Однако бывают и случаи, когда внештатное вооружение поступает уже в местах выполнения задач. Поэтому командиры вынуждены проводить доподготовку непосредственно в тыловых полосах.
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