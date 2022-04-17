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Главная война с Россией "Все тело в порезах, руки обожжены до костей, ногтей нет". В Буче рашисты насиловали, пытали, а затем казнили 23-летнюю беженку из Донбасса

"Все тело в порезах, руки обожжены до костей, ногтей нет". В Буче рашисты насиловали, пытали, а затем казнили 23-летнюю беженку из Донбасса

17 апреля, 2022 воскресенье
14:29
война с Россией Карина Ершова. Буча

23-летняя Карина Ершова, переехавшая с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса, встретила свою ужасную смерть, пытаясь сопротивляться

Девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, наконец выстрелив в голову. Отчим девушки Андрей Деренко заявил, что "ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовало, вроде бы она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться". Об этом со ссылкой на Бучанский городской совет сообщает Еспресо.TV .

Как отмечается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братскую могилу во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел.

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть убитый гроб, но его удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... Можем только представить, что может быть на остальном ее теле", - сказал отчим погибшей девушки.

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Представители Национальной полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасающие подробности не огласили.

"Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

"Я выплакала все, что у меня было. Теперь у меня нет слез", - сказала мать девушки Елена.

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Их семья сбежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ догнала его в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу россиян за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу "русский мир". Русские солдаты не люди. Они животные", - сказал Андрей.

  • В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других освобожденных от оккупантов оккупированных городках и селах Украины идет расследование массового применения российской армией пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

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