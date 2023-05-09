Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Все технологии, которые создавались в Украине, - это лазерные гироскопы, специальные материалы, специальное покрытие, все, что было наработано в Украине, оказалось в Китае, официальными и неофициальными путями. Достаточно исследовать, как украинский авианосец "Варяг" попал в Китай вместе с конструкторами и 20 тоннами документации и был превращен в авианосец "Ляонин". Так же в Китае оказалась документация и на атомную версию следующего авианосца. За четверть века КНР достигла небывалых высот в технологическом развитии. Произошло противостояние между США и КНР. Основная война ведется в отрасли вычислительных мощностей и так называемого искусственного интеллекта. Компьютерная мощь Китая превышает весь мировой парк суперкомпьютеров", - подчеркнул Лось.

По словам доктора технических наук, искусственный интеллект активно используется в военном вооружении.

"Искусственный интеллект активно используется в военном вооружении. Барражирующие боеприпасы, которые РФ использует в войне против Украины, являются первыми зародышами автономного летального оружия. Это оружие выполняет поиск целей. То есть уже не нужно создавать дальнобойную артиллерию и баллистические ракеты. Достаточно вооружения такого новейшего класса, которое высокоточно, чтобы изменить "природу войны". Россия сейчас наращивает производство летального автономного оружия, которое может сломать ход войны", - добавил Лось.