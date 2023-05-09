Все технологии, которые создавались в Украине, оказались в Китае, - доктор технических наук Лось
Доктор технических наук, капитан Вооруженных Сил Украины Александр Лось отметил, что компьютерная мощь Китая превышает весь мировой парк суперкомпьютеров
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Все технологии, которые создавались в Украине, - это лазерные гироскопы, специальные материалы, специальное покрытие, все, что было наработано в Украине, оказалось в Китае, официальными и неофициальными путями. Достаточно исследовать, как украинский авианосец "Варяг" попал в Китай вместе с конструкторами и 20 тоннами документации и был превращен в авианосец "Ляонин". Так же в Китае оказалась документация и на атомную версию следующего авианосца. За четверть века КНР достигла небывалых высот в технологическом развитии. Произошло противостояние между США и КНР. Основная война ведется в отрасли вычислительных мощностей и так называемого искусственного интеллекта. Компьютерная мощь Китая превышает весь мировой парк суперкомпьютеров", - подчеркнул Лось.
По словам доктора технических наук, искусственный интеллект активно используется в военном вооружении.
"Искусственный интеллект активно используется в военном вооружении. Барражирующие боеприпасы, которые РФ использует в войне против Украины, являются первыми зародышами автономного летального оружия. Это оружие выполняет поиск целей. То есть уже не нужно создавать дальнобойную артиллерию и баллистические ракеты. Достаточно вооружения такого новейшего класса, которое высокоточно, чтобы изменить "природу войны". Россия сейчас наращивает производство летального автономного оружия, которое может сломать ход войны", - добавил Лось.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное