Все свободные населенные пункты Луганщины подвергаются постоянным обстрелам, эвакуация приостановлена, - Гайдай
Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на телеграмм-канале.
"Пустогрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов - на время этого может хватить)", - рассказал Гайдай.
- Напомним, как сообщали в британской разведке, более половины Северодонецка оккупирована россиянами, в городе усилились бои.
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1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что отдельные подразделения оккупантов преуспели и закрепляются в центре Северодонецка .
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В Институте исследования войны отметили, что украинские военные могли принять решение об отступлении из Северодонецка ради контрнаступления в Херсонской области.
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