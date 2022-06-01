Все свободные населенные пункты Луганщины подвергаются постоянным обстрелам, эвакуация приостановлена, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на телеграмм-канале.

"Пустогрузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов - на время этого может хватить)", - рассказал Гайдай.

Напомним, как сообщали в британской разведке, более половины Северодонецка оккупирована россиянами, в городе усилились бои.

1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что отдельные подразделения оккупантов преуспели и закрепляются в центре Северодонецка .

В Институте исследования войны отметили, что украинские военные могли принять решение об отступлении из Северодонецка ради контрнаступления в Херсонской области.

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