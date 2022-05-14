Все субмарины Черноморского флота России вышли из Севастополя в море, - Радио Свобода
В Крыму из Севастополя вышли в море все подводные лодки Черноморского флота РФ, вооруженные в том числе и крылатыми ракетами
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на своего корреспондента проекта Радио Свобода – Крым.Реалии.
Причалы Севастополя, где обычно стояли 6 субмарин, пустые. Речь идет о подводных лодках проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".
Эти подводные лодки имеют минно-торпедное вооружение. А также каждая из них несет по 4 крылатые ракеты "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям.
- По сообщению Генштаба от 12 мая, в западной части Крымского полуострова русские войска продолжают наращивание сил противовоздушной обороны.
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