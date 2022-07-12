Все стратегические планы Путина в Украине были провалены, - советник президента США
По мнению Белого дома, все стратегические планы Путина по войне в Украине уже были провалены, а Кремль, очевидно, не сможет достичь никаких других намеченных целей
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.
Как отмечает Салливан, из-за мужественного сопротивления украинского народа и помощи США и стран Запада, которая будет только усиливаться, Путин не сможет добиться успехов в войне.
"Россия уже по сути провалила свои стратегические цели в Украине", - отметил Салливан.
Он также отметил, как с самого начала Путин не скрывал своих планов захватить Киев, уничтожить Украину как государство, стереть украинскую идентичность и превратить Украину в часть РФ.
"Они не достигли этого. Киев выстоял, Харьков выстоял, Одесса выстояла. Крупные города Украины на большей территории страны находятся под украинским контролем. Их мужественно и умело защищают украинские военные при поддержке Соединенных Штатов и союзников НАТО, а также других стран со всего мира" , – отметил Салливан.
Советник президента США также подчеркнул, что у Путина и дальше не получится достичь намеченных целей.
"Мы продолжим работать с украинскими военными и украинским правительством над стратегией, которая в конце концов достигнет своих целей как на поле боя, так и за столом переговоров", - сказал Салливан.
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