Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

Как отмечает Салливан, из-за мужественного сопротивления украинского народа и помощи США и стран Запада, которая будет только усиливаться, Путин не сможет добиться успехов в войне.

"Россия уже по сути провалила свои стратегические цели в Украине", - отметил Салливан.

Он также отметил, как с самого начала Путин не скрывал своих планов захватить Киев, уничтожить Украину как государство, стереть украинскую идентичность и превратить Украину в часть РФ.

"Они не достигли этого. Киев выстоял, Харьков выстоял, Одесса выстояла. Крупные города Украины на большей территории страны находятся под украинским контролем. Их мужественно и умело защищают украинские военные при поддержке Соединенных Штатов и союзников НАТО, а также других стран со всего мира" , – отметил Салливан.

Советник президента США также подчеркнул, что у Путина и дальше не получится достичь намеченных целей.

"Мы продолжим работать с украинскими военными и украинским правительством над стратегией, которая в конце концов достигнет своих целей как на поле боя, так и за столом переговоров", - сказал Салливан.

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