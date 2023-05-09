Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники соглашаются с тем, что Украина имеет право выбирать собственный путь. Путь, который решать не Москве, а Киеву. Кроме того, все союзники соглашаются, что двери НАТО остаются открытыми. Тогда вопрос в том, когда Украина станет членом НАТО и я не могу назвать вам точные сроки по этому поводу", - отметил Столтенберг.



Генеральный секретарь НАТО отметил важность победы Украины в войне против России

"Насущной задачей является обеспечение победы Украины как суверенного и независимого государства, потому что если Украина не победит, то не о чем будет говорить", - добавил он.