Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг
Вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня сложно назвать точные сроки
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post
"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники соглашаются с тем, что Украина имеет право выбирать собственный путь. Путь, который решать не Москве, а Киеву. Кроме того, все союзники соглашаются, что двери НАТО остаются открытыми. Тогда вопрос в том, когда Украина станет членом НАТО и я не могу назвать вам точные сроки по этому поводу", - отметил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО отметил важность победы Украины в войне против России
"Насущной задачей является обеспечение победы Украины как суверенного и независимого государства, потому что если Украина не победит, то не о чем будет говорить", - добавил он.
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