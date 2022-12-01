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Все страны-члены НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс, - Стефанишина

1 декабря, 2022 четверг
17:46
Мир Ольга Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс

Об этом она сообщила во время Киевского форума безопасности.

"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе…" - отметила Стефанишина.

По ее словам, члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной на вступление в Альянс открыты. Также вице-премьер подчеркнула, что это решение не повторяет заключение Бухарестского саммита 2008 года.

"Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления РФ", - заявила Стефанишина.

  • 30 ноября глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж рассказал об итогах встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

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