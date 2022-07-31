Все стороны будут пытаться реализовать зерновое соглашение, - эксперт-международник Семиволос

Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

"В зерновом соглашении очень много заинтересованных людей и стран. Мне кажется, что она продлится столько, сколько это будет возможно. Европа и США опасаются голода, хаоса, ситуации, которая может повлечь за собой некоторые миграционные процессы. Поэтому, исходя из этих угроз, они поддерживают это соглашение и будут делать все, чтобы оно было реализовано", - отметил он.

Эксперт добавил, что соглашением безопасность там не гарантирована и держится только "на очень скользких заверениях".

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"Это такие обстоятельства, в которых либо нужно работать и вывозить зерно, либо нужно отказываться сразу. Мне кажется, что все стороны, в том числе и Украина, будут пытаться реализовать этот проект", - подытожил Семиволос.

23 июля, уже на следующий день после подписания зернового соглашения, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это "плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану", при посредничестве которых была достигнута договоренность о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины ("зерновой коридор").

Позже министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.