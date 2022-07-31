Все стороны будут пытаться реализовать зерновое соглашение, - эксперт-международник Семиволос
Соглашение об экспорте украинского зерна будет работать столько, сколько это будет возможно, потому что все заинтересованные стороны будут делать все, чтобы оно было реализовано
Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.
"В зерновом соглашении очень много заинтересованных людей и стран. Мне кажется, что она продлится столько, сколько это будет возможно. Европа и США опасаются голода, хаоса, ситуации, которая может повлечь за собой некоторые миграционные процессы. Поэтому, исходя из этих угроз, они поддерживают это соглашение и будут делать все, чтобы оно было реализовано", - отметил он.
Эксперт добавил, что соглашением безопасность там не гарантирована и держится только "на очень скользких заверениях".
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"Это такие обстоятельства, в которых либо нужно работать и вывозить зерно, либо нужно отказываться сразу. Мне кажется, что все стороны, в том числе и Украина, будут пытаться реализовать этот проект", - подытожил Семиволос.
- 23 июля, уже на следующий день после подписания зернового соглашения, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.
- В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это "плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану", при посредничестве которых была достигнута договоренность о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины ("зерновой коридор").
- Позже министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.
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