Все сознательные атлеты не имеют права говорить о трудных временах в спорте, - нардеп-борец Беленюк

Об этом сообщает " 1+1 ".

"Все сознательные спортсмены, зная то, в каких условиях находятся наши бойцы на передовой и пленные, которых морят голодом, не имеют права говорить о трудных временах в спорте", - считает Беленюк.

Нардеп также рассказал, как обломок ракеты упал вблизи его дома.

"У меня есть место, в котором родился и прожил до 25 лет. Туда упал обломок сбитой российской ракеты. И там тоже повыбивало стекла. А есть место, где живет моя мама. Это Белогородка под Киевом. Там есть огромная воронка, в которую есть огромная воронка. Я забирался сам, чтобы понять величину этой ямы. Скорее всего, такую воронку образовали российская авиабомба, ведь оккупанты пытались выбить нашу артиллерию. Эта воронка расположена в километре от дома моей мамы", - рассказал Жан Беленюк.

Борец выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 87 кг и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 85 кг. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем ЧЕ.

Жан Беленюк в ноябре принимал участие в выборах президента Национального олимпийского комитета Украины и проиграл в борьбе за должность действующему министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту.

31-летний спортсмен также входит в партию "Слуга народа" и является народным депутатом Украины.

21 ноября Жан Беленюк объявил о выходе из НОК из-за избрания в его состав бывших членов ОПЗЖ, Партии регионов и коррупционеров.

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