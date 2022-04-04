Все социальные выплаты за апрель профинансированы раньше графика, – Минсоцполитики

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в Телеграмм.



"Мы собрали данные о потребности в средствах от региональных органов социальной защиты населения и еще 1 апреля перечислили в регионы необходимое финансирование. Это более 8,6 млрд грн. В частности, на финансирование разных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд грн, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд грн", – рассказывал министр.



Денежные средства получили во всех областях, а те пришлют их в соответствующие районы и города. Поэтому уже в ближайшие дни деньги поступят на банковские счета получателей или будут выплачены "Укрпочтой".



"В этом месяце, как и в марте, несмотря на военное положение, выплата производится не 7-10 числа, как обычно, а раньше", - отметила Лазебна.



Впрочем, соцвыплаты профинансированы для получателей на всей территории, где работают органы социальной защиты населения. В отдельных городах и районах, где органы соцзащиты не работают из-за войны войны, действует специальный механизм начисления и выплат денежных пособий, льгот и субсидий – через Ощадбанк.



Также можно позвонить по горячей линии Ощадбанка и перенаправить перевод в другой банк, в котором человеку удобно получить выплату.



Если у человека нет счета в этом банке, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER" (МАЙ ТРАНСФЕР).



В апреле такой механизм будет применен в отдельных городах и районах 8 областей:

• Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь

• Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак

• Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич

• Луганская область: все города и районы

• Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района

• Харьковская область: большинство районов и городов области

• Херсонская область: Высокопольский район

• Черниговская область: все города и районы.



"Граждане, не успевшие получили свои выплаты за март через перевод, имеют возможность это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа", – говорится в сообщении.



Если человек не сможет обратиться за выплатой в срок, он получит его в последующие месяцы, заверили в министерстве.



Напомним, украинцы могут получить социальные выплаты, несмотря на бои в городе.

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