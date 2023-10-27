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Все школы Винницы отправили на карантин из-за вспышки гепатита А

27 октября, 2023 пятница
18:21
Общество

С понедельника, 30 октября, все школы Винницы будут находиться на дистанционном обучении

Об этом сообщает "Суспильное".

По словам главы профильного департамента Винницы Оксаны Яценко, все школы города переведены на карантин из-за вспышки гепатита А.

"Мы переходим на дистанционное обучение из-за гепатита А. Это болезнь грязных рук, а дети часто не моют руки, не моют овощи. Заболевание распространяется очень быстро. Сколько будет продолжаться дистанционное обучение пока не известно, будем мониторить ситуацию", - говорит Яценко.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Что такое гепатит А

Гепатит А представляет собой воспалительное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой форме. Практически у всех пациентов с гепатитом А после выздоровления формируется пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение вирусом гепатита А может приводить к фульминантному гепатиту с летальным исходом.

Передача вируса гепатита А происходит вследствие употребления зараженных пищевых продуктов и воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом. Риск заражения гепатитом А возникает при отсутствии безопасного водоснабжения, в плохих санитарно-гигиенических условиях и при несоблюдении правил гигиены (например, инфицирование и загрязнение рук).

Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно составляет 14-28 дней. Основные симптомы – повышение температуры тела, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, чувство дискомфорта в абдоминальном участке, потемнение мочи и желтуха (пожелтение глаз и кожных покровов).

Соблюдение гигиены во время приготовления пищи и мытья овощей и фруктов перед употреблением поможет предотвратить передачу вируса через пищевые продукты. Не следует использовать воду из непроверенных источников. Любую небутилированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением. Кроме того, нужно тщательно мыть руки с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором – это помогает предотвратить заражение.

  • Накануне Минздрав сообщал, что в Винницкой области с подтвержденным диагнозом "гепатит А" госпитализированы 60 человек, в том числе 14 детей.
  • В октябре в Украину поступило 10 тыс. доз вакцины для профилактики гепатита А. Прививки бесплатные.
  • По состоянию на 25 октября в Винницкой области с подозрением на гепатит A госпитализированы 100 пациентов.
Здоровье
Украина
образование
Винница
карантин
дистанционное обучение
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