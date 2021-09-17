Все школы Киева имеют 80% вакцинированного персонала, - КГГА

Об этом сообщили в КГГА.

Лидерами по прививок стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы.



Они имеют показатели более чем 85%.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%", - сообщили в КГГА.

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