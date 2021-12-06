Все школы Харькова проверяют на заминирование

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о заминировании шести школ в Новобаварском, Слободском, Киевском, Холодногорском и Шевченковском районах поступило в полицию около 11:15.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы.

Ни в одной из заявленных школ не обнаружены взрывчатые предметы или вещества.

"Специалисты обследовали более 35 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3 461 человек. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено", - сообщили в полиции.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверку проводят во всех школах Харькова.



Полиция решает вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.



