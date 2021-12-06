Все школы Харькова проверяют на заминирование
В понедельник, 6 декабря, Нацполиция начала проверку всех школ Харькова на наличие взрывчатки после получения уведомления о заминировании шести учебных заведений
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Харьковской области.
Сообщение о заминировании шести школ в Новобаварском, Слободском, Киевском, Холодногорском и Шевченковском районах поступило в полицию около 11:15.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы.
Ни в одной из заявленных школ не обнаружены взрывчатые предметы или вещества.
"Специалисты обследовали более 35 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3 461 человек. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено", - сообщили в полиции.
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверку проводят во всех школах Харькова.
Полиция решает вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
- Напомним, в Запорожской области полиция задержала мужчину, который 5 декабря сообщил ложную информацию о заминировании Офиса президента Украины.
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