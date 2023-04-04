Все российские версии теракта в Петербурге – плохие
Украинские спецслужбы, конфликт Пригожина и Шойгу, акция пацифистов...
Возможные русские версии по Татарскому/Фомину:
1. Это украинские спецслужбы. Эта версия особенно плоха для РФ. Если они начнут доказывать, что это сделали наши спецслужбы, то фактически признают свою неспособность защищать блоггеров. А соответственно они серьезно присядут и поменяют риторику по поводу войны.
Если они начнут доказывать, что это сделали наши спецслужбы, то фактически признают свою неспособность защищать блоггеров
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2. Это конфликт между Пригожиным и Шойгу. Этот вариант также очень плох, поскольку означает выход конфликта за рамки информационного противостояния. И ставит большой вопрос о перспективах военной кампании.
Это напоминает создание боевой группы по аналогу партии эсеров
3. Наконец есть еще версия, что это сделали антивоенные активисты. И это тоже плохая версия. Фактически такая версия будет означать, что российские протестные круги переходят к активным действиям. Это напоминает создание боевой группы по аналогу партии эсеров. Тогда царская охранка тоже очень сильно держала народ в повиновении, и ответом стал террор боевой группы. Так или иначе это станет подтверждением моего прогноза, что Россия движется к 1917 году.
Все версии имеют нехорошие последствия для РФ.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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