Об этом заявил глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире Еспресо.

"То, что делают немцы с газом – это 19 век. Россия – 18-19 век. Эти все трубы и трубопроводы – это история. Это очень дорого и глупо, это не рынок, нужно создавать рынок газа. И это могут быть только терминалы сжиженного газа. Сейчас мы в Литве покупаем газ из Америки, из Норвегии, из Азии - нет никаких проблем. Закрывайте все эти трубы, Россия все это давно сделала и мы этому рады, потому что мы независимы", - сказал он.

По его мнению, нужно делать много зеленой энергетики, но в то же время есть вопросы по атомной энергетике.

"Почему немцы так легко отказались от нее? Это один из путей. Мы в Литве имели 80% энергетики из атома. Но Россия так поработала с нашими мозгами, что мы не построили американский или японский реактор. Надо все возможности использовать, чтобы от этой иглы отойти и эта осень будет исторической, потому что, я думаю, немцы до конца года отойдут от российской иглы и что тогда?", - отметил Павилионис.

Он считает, что это повлечет за собой крах российской экономики.

"Все эти иллюзии, что они продадут газ Китаю – они уже продают, но по таким ценам, что там вообще никакого бизнеса нет. Китай давно держит Россию на коленях и если Россия хочет жить с новыми Чингисханами – пускай живет", - подытожил депутат.