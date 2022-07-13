Все российские трубопроводы – это дорого и глупо, надо создавать рынок газа, – глава комитета по международным делам Сейма Литвы
Отказ Европы от энергоресурсов из РФ повлечет за собой крах российской экономики
Об этом заявил глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире Еспресо.
"То, что делают немцы с газом – это 19 век. Россия – 18-19 век. Эти все трубы и трубопроводы – это история. Это очень дорого и глупо, это не рынок, нужно создавать рынок газа. И это могут быть только терминалы сжиженного газа. Сейчас мы в Литве покупаем газ из Америки, из Норвегии, из Азии - нет никаких проблем. Закрывайте все эти трубы, Россия все это давно сделала и мы этому рады, потому что мы независимы", - сказал он.
По его мнению, нужно делать много зеленой энергетики, но в то же время есть вопросы по атомной энергетике.
"Почему немцы так легко отказались от нее? Это один из путей. Мы в Литве имели 80% энергетики из атома. Но Россия так поработала с нашими мозгами, что мы не построили американский или японский реактор. Надо все возможности использовать, чтобы от этой иглы отойти и эта осень будет исторической, потому что, я думаю, немцы до конца года отойдут от российской иглы и что тогда?", - отметил Павилионис.
Он считает, что это повлечет за собой крах российской экономики.
"Все эти иллюзии, что они продадут газ Китаю – они уже продают, но по таким ценам, что там вообще никакого бизнеса нет. Китай давно держит Россию на коленях и если Россия хочет жить с новыми Чингисханами – пускай живет", - подытожил депутат.
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