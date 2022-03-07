"Все российские государственные телеканалы сломаны", – Anonymous
Хакеры заявили об изломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
Об этом сообщает Anonymous в Twitter, передает Эспрессо.TV .
"Хакерская группа Anonymous сегодня сломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и телеканалы (трансляцию – ред.) в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны с Украиной", – говорится в их сообщении.
На видео вместо трансляции РосТВ показываются кадры войны в Украине.
Также Anonymous в Twitter опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что "обычные россияне против войны" в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.
"Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", – сказано в сообщении .
- Как известно, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским чиновникам, политикам и государственным пропагандистам.
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