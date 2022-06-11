Все российские чиновники, судьи и банки: Зеленский выразил мнение, что должно быть в седьмом пакете санкций ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ЕС должен ввести санкции против всех российских банков
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляен, которую опубликовала пресс-служба ОПУ .
Зеленский поблагодарил ЕС за санкционную политику против РФ.
"6 пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления за войну, но война, к сожалению, еще продолжается, а значит, нужен седьмой санкционный пакет и он должен стать еще более мощным", - сказал президент.
По его мнению, санкции должны получить все российские должностные лица и судьи, работающие на войну и репрессии.
"Евросоюз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков без исключения, прежде всего это касается Газпромбанка - одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики РФ. Также нужны санкции против всех российских компаний, так или иначе помогающих российскому государству то ли в военной сфере, то ли в подавлении демократии и свободы слова", - отметил президент.
Зеленский считает, что ЕС должен быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов.
"Этот фундаментальный вопрос безопасности для всех - для Украины и для каждого государства Европейского союза. Работаем также и над другими направлениями санкционной политики", - подытожил он.
- 31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций. 4 июня в Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России.
- 7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Украина работает над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.
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