Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляен, которую опубликовала пресс-служба ОПУ .

Зеленский поблагодарил ЕС за санкционную политику против РФ.

"6 пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления за войну, но война, к сожалению, еще продолжается, а значит, нужен седьмой санкционный пакет и он должен стать еще более мощным", - сказал президент.

По его мнению, санкции должны получить все российские должностные лица и судьи, работающие на войну и репрессии.

"Евросоюз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков без исключения, прежде всего это касается Газпромбанка - одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики РФ. Также нужны санкции против всех российских компаний, так или иначе помогающих российскому государству то ли в военной сфере, то ли в подавлении демократии и свободы слова", - отметил президент.

Зеленский считает, что ЕС должен быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов.

"Этот фундаментальный вопрос безопасности для всех - для Украины и для каждого государства Европейского союза. Работаем также и над другими направлениями санкционной политики", - подытожил он.

31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций. 4 июня в Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России.

7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Украина работает над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.