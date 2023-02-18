Все россияне, причастные к преступлениям против гражданских в Украине, будут наказаны, - Камала Гаррис в Мюнхене
Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что США официально признали действия России в Украине преступлениями против человечества
Об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля.
"Соединенные Штаты официально заявляют, что Россия совершает преступления против человечества", – провозгласила Гаррис.
"Я говорю всем, кто совершил эти преступления и их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете отвечать", - добавила должностная лицо.
Кроме того, Гаррис, ранее работавшая юристом и возглавлявшая Департамент юстиции штата Калифорния, также подтвердила приверженность США принципам верховенства права и ответственности и поддержке Украины.
"По Соединенным Штатам мы продолжим поддерживать правовой процесс, который ведется в Украине и который ведут международные следователи, потому что нужно обеспечить справедливость... Согласимся от имени жертв известных и неизвестных - нужно достичь справедливости", - призвала она.
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Гаррис также напомнила аудитории об ужасных фото военных преступлений из Бучи, погибших гражданских в театре в Мариуполе, роженице, погибшей в результате ракетных обстрелов, подтвержден ООН случай о четырехлетней девочке, пострадавшей от преступления сексуального характера со стороны российского солдата и другие.
"С первых дней неспровоцированной войны мы видели, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия являются нападением на общие ценности и наш общий гуманизм", - сказала Гаррис.
Она отметила, что российские силы проводят масштабные и системные нападения на гражданское население - "ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации".
"Убийства в стиле казней, избиения и пытки электрошоком. Российские силы насильно депортировали тысячи людей из Украины в Россию, включая детей. Они жестоко разлучили детей с семьями", - сказала она.
- 8 февраля сообщалось, что вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля.
- 18 февраля стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила , что вялая реакция Запада на оккупацию Крыма подтолкнула президента РФ Владимира Путина к полномасштабной войне против Украины.
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