Все резервы полностью сформированы, мы готовы к отпору, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в ВСУ сформированы резервы боеприпасов, оружия, топлива, питания и Украина готова к отпору российской агрессии
Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов правительству, передает Еспресо.TV .
Алексей Резников отметил, что не все в парламенте имеют допуск к секретной информации о резервах.
"Поэтому я могу сказать одно: все под контролем, они сформированы, топливо полностью, все возможности хранения заполнены. По питанию нет рисков, по вооружению, по боеприпасам тоже. Мы готовы к любому сценарию, мы готовы к отпору", - подчеркнул. министр.
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