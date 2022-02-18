Все резервы полностью сформированы, мы готовы к отпору, - Резников

Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов правительству, передает Еспресо.TV .



Алексей Резников отметил, что не все в парламенте имеют допуск к секретной информации о резервах.



"Поэтому я могу сказать одно: все под контролем, они сформированы, топливо полностью, все возможности хранения заполнены. По питанию нет рисков, по вооружению, по боеприпасам тоже. Мы готовы к любому сценарию, мы готовы к отпору", - подчеркнул. министр.

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