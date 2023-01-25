Все рейсы отменены: в Берлине работники аэропорта объявили забастовку, требуя выплаты
25 января в немецком аэропорту BER в Берлине все рейсы были отменены из-за дневной забастовки персонала, который требовал выплаты
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на авиаоператора.
Забастовка в аэропорту началась около 02:30 GMT.
Сообщается, что профсоюз Ver.di призывал персонал аэропорта в наземных службах и в аэропортовой компании начать забастовку по зарплате.
Представитель профсоюзов Энрико Рюмкер считает, что однодневная остановка работы – это недостаточный прогресс в переговорах по заработной плате работников. Главной целью этой акции является движение в переговорах между работниками и компанией.
"Мы надеемся, что давление достаточно. Если вы видите, насколько высок уровень инфляции, и учитываете, что коллегам из этой области не повышали зарплату много-много лет, это предложение, конечно, пощечина для коллег", - сказал Рюмкер.
По словам представителя профсоюзов, компания аэропорта выступила с коллективным договором на 24 месяца, согласно которому с 1 июня зарплаты повысятся на 3%, а с 1 мая следующего года – еще на 2%.
В общей сложности на среду было запланировано около 300 взлетов и посадок с почти 35 тысячами пассажиров.
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