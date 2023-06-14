"Все решится в ближайшие дни": Луческу заинтриговал информацией о своем будущем

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

"Мое будущее определится в ближайшие дни. У меня еще есть контракт с "Динамо", но ситуация непростая. Чтобы работать под таким стрессом, нужно по-настоящему любить футбол. Посмотрим, что будет", - сказал Мирча Луческу.

По состоянию здоровья Мирча Луческу вынужден был временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.

Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место.