"Все решится в ближайшие дни": Луческу заинтриговал информацией о своем будущем
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его будущее определится в ближайшие дни
Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.
"Мое будущее определится в ближайшие дни. У меня еще есть контракт с "Динамо", но ситуация непростая. Чтобы работать под таким стрессом, нужно по-настоящему любить футбол. Посмотрим, что будет", - сказал Мирча Луческу.
По состоянию здоровья Мирча Луческу вынужден был временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера своему ассистенту Александру Шовковскому.
Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне киевляне заняли в премьер-лиге четвертое место.
- 22 апреля Мирча Луческу заявил, что временно прекращает работу, а его обязанности будет выполнять Александр Шовковский.
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