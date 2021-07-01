Все решится по пенальти: Финалист Евро-1988 назвал победителя матча Украина - Англия

Об этом сообщает Footboom .

По его мнению, основное время игры Украина - Англия завершится вничью 1:1, а в серии одиннадцатиметровых победит команда Андрея Шевченко.

"Думаю, сборная Украины в Риме не потеряет шанс впервые в истории оказаться в полуфинале ЧЕ. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что на таких турнирах слабых соперников не бывает.

"Сейчас футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и матчей плей-офф, которые уже состоялись. Из гонки выбыли такие фавориты, как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды", - напомнил Кузнецов, который в 1988 году дошел до финала чемпионата Европы вместе со сборной СССР, которую тренировал Валерий Лобановский.

58-летний Олег Кузнецов выступал за "Динамо" в 1983-1990 годах.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.

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