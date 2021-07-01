Все решится по пенальти: Финалист Евро-1988 назвал победителя матча Украина - Англия
Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти
Об этом сообщает Footboom .
По его мнению, основное время игры Украина - Англия завершится вничью 1:1, а в серии одиннадцатиметровых победит команда Андрея Шевченко.
"Думаю, сборная Украины в Риме не потеряет шанс впервые в истории оказаться в полуфинале ЧЕ. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что на таких турнирах слабых соперников не бывает.
"Сейчас футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и матчей плей-офф, которые уже состоялись. Из гонки выбыли такие фавориты, как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды", - напомнил Кузнецов, который в 1988 году дошел до финала чемпионата Европы вместе со сборной СССР, которую тренировал Валерий Лобановский.
58-летний Олег Кузнецов выступал за "Динамо" в 1983-1990 годах.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.
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