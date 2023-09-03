"Все решения принимает президент": Резников о возможной отставке и назначении послом в Британию

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Резников подчеркнул, что все решения принимает президент, а все остальное – мнения.

“Все решения по МОУ и МИД принимает президент. Все остальное – это мнения”, - комментирует глава министерства обороны.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.

По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров