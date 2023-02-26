Все регионы РФ должны провести референдумы относительно новой конституции, ее принятие - это вхождение в будущее государство, - политаналитик
Съезд народных депутатов России хочет, чтобы все регионы провели отдельные референдумы по новой конституции после падения путинского режима
Об этом в эфире Эспрессо сказала российская политическая аналитика Ольга Курносова.
"23 февраля в Варшаве завершился Съезд народных депутатов России, где мы начали говорить о будущей российской конституции, о возможном переходном периоде. У нас базовый тезис - все регионы должны провести отдельные референдумы по новой конституции. И это принятие будет автоматически означать вхождение в состав новой Российской республики", – считает она.
Курносова добавила, что если такого решения не будет – регион будет жить самостоятельно без России.
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"Это право регионов, не только наций и народов принять решение о том, что не хотят быть дальше с Россией, должно быть заложено в основу всего того, что мы делаем. Самый главный враг России - это имперская модель, которая устарела уже давно. В XX веке все империи умерли. Эта модель убивает России, на ней необходимо поставить крест", - подытожила она.
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