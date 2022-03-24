Все равно что одной рукой помогать убивать украинцев: Кулеба призвал ЕС не платить России за газ в рублях
Страна-агрессор требует, чтобы за поставку газа ей платили рублями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза не соглашаться с таким шантажом
Об этом он написал в Twitter.
Дмитрий Кулеба призвал европейцев не отдаваться на шантаж со стороны России.
"Если любая страна ЕС уступит унизительные требования Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой – помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – говорится в сообщении.
- Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству принимать оплату за поставленный "недружественным странам" газ только в рублях.
- Министр экономики Германии Роберт Габек отметил , что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.
- Директор Института мировой политики Евгений Магда считает , что президент России Владимир Путин поднимает ставки и идет в ва-банк накануне экстренного саммита НАТО.
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