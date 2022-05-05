Все преступления россиян получат юридический и практический ответ, - Зеленский о ракетных ударах по украинским городам 4 мая
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины
Об этом говорится в его видеообращении.
"Сегодня (4 мая, - ред.) российские захватчики нанесли очередные ракетные удары по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью, по городам Донбасса и другим нашим регионам. Все эти преступления получат надлежащий ответ: как юридический, так и вполне практический, на поле боя", - подчеркнул Зеленский.
4 мая оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру, Кировоградщине. Украинская ПВО сбила ракеты над поселком в Броварском районе Киевщины и над Черкащиной. В Николаеве были слышны взрывы.
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