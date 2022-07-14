Об этом сообщает Европейская Правда.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - написал Маасикас.

Напомним, утром 14 июля россияне обстреляли центр Винницы. Десятки людей погибли

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