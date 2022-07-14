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Главная Мир "Все преступления будут тщательно расследованы", - посол ЕС отреагировал на российские обстрелы Винницы

"Все преступления будут тщательно расследованы", - посол ЕС отреагировал на российские обстрелы Винницы

14 июля, 2022 четверг
16:42
Мир

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас после ракетного удара войск России по Виннице заявил, что преступления РФ будут расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности

Об этом сообщает Европейская Правда.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - написал Маасикас.

  • Напомним, утром 14 июля россияне обстреляли центр Винницы. Десятки людей погибли

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2022, четверг
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