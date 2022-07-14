"Все преступления будут тщательно расследованы", - посол ЕС отреагировал на российские обстрелы Винницы
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас после ракетного удара войск России по Виннице заявил, что преступления РФ будут расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности
Об этом сообщает Европейская Правда.
"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные будут привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - написал Маасикас.
- Напомним, утром 14 июля россияне обстреляли центр Винницы. Десятки людей погибли
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