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"Все предприятия критической инфоструктуры, больницы и родовые работают": Кличко призвал киевлян верить только официальным данным и сохранять выдержку

8 мартa, 2022 вторник
16:20
Общество

В столице работают большинство продуктовых магазинов, больницы, роддома и необходимые для жизни города предприятия

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.

"Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечение столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Продолжает работать волонтерский штаб, собирающий и распределяющий помощь и создающий резерв.

"Системно работает гуманитарный штаб, который создал город. Налаженная логистика. Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От неравнодушных людей. Распределяем ее, создаем также резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь , доставляют ее. Ваш труд очень важен!" – написал Кличко.

Мэр призвал жителей Киева оставаться дома, а при сигнале тревоги – в укрытиях.

"Поддерживайте близких, соседей, людей, которые рядом. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Вместе выстоим! Слава Украине!" - подытожил обращение Кличко.

  • Напомним, в Киеве работают над созданием резерва лекарства, продуктов и товаров первой необходимости.
  • Кличко обратился к владельцам частных аптек Киева с просьбой открыть их.

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