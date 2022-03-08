"Все предприятия критической инфоструктуры, больницы и родовые работают": Кличко призвал киевлян верить только официальным данным и сохранять выдержку

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.



"Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечение столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек", - говорится в сообщении.



Мэр добавил, что "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Продолжает работать волонтерский штаб, собирающий и распределяющий помощь и создающий резерв.



"Системно работает гуманитарный штаб, который создал город. Налаженная логистика. Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От неравнодушных людей. Распределяем ее, создаем также резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь , доставляют ее. Ваш труд очень важен!" – написал Кличко.



Мэр призвал жителей Киева оставаться дома, а при сигнале тревоги – в укрытиях.



"Поддерживайте близких, соседей, людей, которые рядом. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Вместе выстоим! Слава Украине!" - подытожил обращение Кличко.

Напомним, в Киеве работают над созданием резерва лекарства, продуктов и товаров первой необходимости.

Кличко обратился к владельцам частных аптек Киева с просьбой открыть их.