Об этом она рассказала в эфире Эспресо.

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предварительные мероприятия, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных разведчиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале повтора атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", - прокомментировала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг".

Наталья Гуменюк добавила, что все предпосылки свидетельствуют о вероятности массированной атаки в ближайшие дни.

28 февраля спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: общий залп может достигать 32 "калибров"







