Все предпосылки свидетельствуют, что в течение двух суток враг может осуществить массированную ракетную атаку, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" отметила, что учитывая сроки от предыдущей атаки и активность вражеской авиации, беспилотников и шахедов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага
Об этом она рассказала в эфире Эспресо.
"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предварительные мероприятия, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных разведчиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале повтора атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", - прокомментировала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг".
Наталья Гуменюк добавила, что все предпосылки свидетельствуют о вероятности массированной атаки в ближайшие дни.
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