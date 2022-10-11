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Эксклюзив

Все повреждения ликвидированы, стабильное движение поездов восстановлено, - руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому опыту Укрзализныци Шевченко

11 октября, 2022 вторник
11:42
война с Россией

Руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому опыту Укрзализныци Александр Шевченко сообщил, что по состоянию на 11 октября движение поездов по всем направлениям возобновлено в стандартном графике

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вчера действительно было очень много опозданий поездов. Задержки были вызваны ракетными атаками России на гражданскую инфраструктуру Украины. Были повреждены контактные сети, что повлекло задержку поездов. Сегодня уже все повреждения ликвидированы, а движение поездов вернулось к стандартному графику", - рассказал Шевченко.

Руководитель пассажирских коммуникаций Укрзализныци добавил, что ни один рейс по состоянию на 11 октября не отменяли.

"То же касается и поездов дальнего сообщения. Ни один рейс не отменен. Напротив, мы назначили один дополнительный рейс из Запорожья. Однако на этот час еще есть 9 поездов, которые следуют с опозданием в час, но это еще вчерашние направления", - добавил он. .

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Украина
Укрзализныця
Киевщина
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