Об этом он сообщил в вечернем обращении.

"Продолжил сегодня телефонные переговоры с лидерами государств-партнеров. Еще две европейские страны, чей голос чрезвычайно важен для Украины – это Кипр и Люксембург. Также расширяем географию дипломатического марафона – я говорил сегодня с Президентом Кении. Все эти переговоры посвящены вопросам безопасности – и нашего государства, и наших партнеров", - пишет глава государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку украинской формулы мира и готовность работать совместно с Украиной для завершения российской агрессии.

В своем twitter президент отметил, что поблагодарил президента Кипра за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на РФ.

Глава государства также отметил важность создания продовольственных хабов в Африке и заявил, что внешняя политика Украины должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами.

"Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институтов, конкретных объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента", – рассказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, среди предметов разговора была гуманитарная и оборонная поддержка Украины.

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