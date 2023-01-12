"Все посвящено вопросам безопасности": Зеленский провел переговоры с лидерами Кении, Кипра и Люксембурга
В четверг, 13 января, Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами Кении, Кипра и Люксембурга, посвященные безопасности Украины и государств-партнеров.
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
"Продолжил сегодня телефонные переговоры с лидерами государств-партнеров. Еще две европейские страны, чей голос чрезвычайно важен для Украины – это Кипр и Люксембург. Также расширяем географию дипломатического марафона – я говорил сегодня с Президентом Кении. Все эти переговоры посвящены вопросам безопасности – и нашего государства, и наших партнеров", - пишет глава государства.
Зеленский поблагодарил за поддержку украинской формулы мира и готовность работать совместно с Украиной для завершения российской агрессии.
В своем twitter президент отметил, что поблагодарил президента Кипра за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на РФ.
Глава государства также отметил важность создания продовольственных хабов в Африке и заявил, что внешняя политика Украины должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами.
"Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институтов, конкретных объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента", – рассказал Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, среди предметов разговора была гуманитарная и оборонная поддержка Украины.
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