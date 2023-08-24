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Главная Война с Россией "Все понимают, кто к этому причастен": Зеленский прокомментировал падение самолета Пригожина

"Все понимают, кто к этому причастен": Зеленский прокомментировал падение самолета Пригожина

24 августа, 2023 четверг
15:05
Война с Россией

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина"

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза 21 августа, видео публикует "Суспильное".

"Знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира по самолетам, мы не это имели в виду, мы имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет", - иронически прокомментировал президент.

Он также подчеркнул, что Украина не имеет отношения к этому инциденту.

"Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все понимают, кто имеет отношение", - добавил Зеленский.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Мир
Россия
Владимир Зеленский
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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