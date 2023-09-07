"Все понимают, что за человек у нас в команде": Кривцов поделился впечатлениями от выступлений с Месси в "Интер Майами"
Украинец Сергей Кривцов рассказал о выступлениях с аргентинцем Лионелем Месси в американском клубе "Интер Майами"
Об этом Кривцов сказал в интервью YpuTube-каналу ВЗБІРНА.
По его словам, Лионель Месси прост в общении, а одноклубники не переживают, что аргентинца повсюду сопровождает охранник, ведь понимают статус аргентинца.
"Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и в отели. Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока", - рассказал Кривцов.
Он назвал Лионеля Месси и других эксиграков"Барселоны", выступающих за "Интер Майами" - Жорди Альбу и Серхио Бускетса - скромными ребятами.
"В раздевалке все просты. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты", - отметил Кривцов.
Статистика Кривцова и Месси в "Интер Майами"
32-летний Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" в январе 2023 года из "Шахтера", сыграл за клуб из США 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
36-летний Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" в июле 2023 года. В 11 матчах за новый клуб аргентинец забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
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