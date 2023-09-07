"Все понимают, что за человек у нас в команде": Кривцов поделился впечатлениями от выступлений с Месси в "Интер Майами"

Об этом Кривцов сказал в интервью YpuTube-каналу ВЗБІРНА.

По его словам, Лионель Месси прост в общении, а одноклубники не переживают, что аргентинца повсюду сопровождает охранник, ведь понимают статус аргентинца.

"Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и в отели. Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока", - рассказал Кривцов.

Он назвал Лионеля Месси и других эксиграков"Барселоны", выступающих за "Интер Майами" - Жорди Альбу и Серхио Бускетса - скромными ребятами.

"В раздевалке все просты. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты", - отметил Кривцов.

Статистика Кривцова и Месси в "Интер Майами"

32-летний Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" в январе 2023 года из "Шахтера", сыграл за клуб из США 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

36-летний Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" в июле 2023 года. В 11 матчах за новый клуб аргентинец забил 11 голов и сделал 5 ассистов.