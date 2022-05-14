"Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки": советник мэра Мариуполя о гуманитарной катастрофе в городе
В Мариуполе не хватает питьевой воды, в то же время техническая вода затапливает улицы из-за прорывов
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки. Рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безуспешно ремонтировать порывы в подвалах", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, питьевая вода также малодоступна. Большинству мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако воды там не хватает.
- Напомним, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что по состоянию на 13 мая Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода .
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