"Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки": советник мэра Мариуполя о гуманитарной катастрофе в городе

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки. Рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безуспешно ремонтировать порывы в подвалах", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, питьевая вода также малодоступна. Большинству мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако воды там не хватает.





Из-за нехватки продуктов питания в городе Мариуполе увеличивается поток торговцев из окрестных сел, также растут стихийные рынки.



В настоящее время около 170 тысяч мариупольцев остаются в Мариуполе без возможности эвакуации.

Напомним, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что по состоянию на 13 мая Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода .

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