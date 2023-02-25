Об этом сообщили 25 февраля в сводке Генштаба.

Отмечается также, что в связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

В то же время на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где содержатся проукраински настроенные граждане.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов

"В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты и мирное население. Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Катериновка Сумской области, а также Старица, Вовчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинская, Дворичной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

Бахмутское направление: обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Шахтерское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы 12 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

Херсонское направление: от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу", - отмечается в сообщении.