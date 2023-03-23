Об этом передает Генштаб ВСУ.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", - говорится в сообщении.

Ранее в вечерней сводке 23 марта Генштаб отчитывался, что на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город.

Отмечалось, что этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией на левобережье Херсонщины

Также в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

ВСУ нанесли 11 ударов по местам скопления врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

РФ нанесла 2 авиационных и 2 ракетных удара по Украине

В течение дня противник нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению переброски украинских подразделений на другие направления.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басовка и Волфин Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Дворичная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски подразделений Украины на другие направления.

В течение текущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей.

В очередной раз артиллерийским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Сиверск и Колодязи Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка.

Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орихоро-Василевка, Новомарково, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Зпализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка – Донецкой, а также Веселое, Козацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомис и Херсон.