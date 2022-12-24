Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"Если мы сейчас говорим конкретно о Нацполиции, то она, конечно, будет работать в усиленном режиме, чтобы граждане нашей страны чувствовали себя в безопасности. Конечно, будут работать в усиленном режиме все структуры МВД – не только Нацполиция, но и ГСЧС, и пограничники." Нацгвардия и тому подобное", - сказал Смирнов.

Он напомнил, что в постоянном режиме работают "пункты несокрушимости", где в случае блекаута граждане всегда смогут получить помощь. "Но в любых условиях мы, конечно, продолжим нашу работу, чтобы люди чувствовали присутствие и всегда знали, к кому можно обратиться", - проинформировал советник главы МВД.

По словам Смирнова, в условиях блекаута будут усилены мобильные патрули – автомобили с проблесковыми маячками. Сообщать о воздушной тревоге и других важных вещах они будут через громкоговорители.

"Пешие патрули будут в световозвращающих жилетах, чтобы люди могли их идентифицировать, и чтобы они знали, где находятся работники правоохранительных органов и могли обратиться за необходимой помощью", - проинформировал представитель МВД.

Он отметил, что речь идет не просто о присутствии правоохранителей – важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и знали, что можно обратиться за помощью к ближайшему патрулю.

Советник главы МВД, отвечая на вопрос, смогут ли люди, например, закрыться в ресторанном подвальном помещении на всю новогоднюю ночь и праздновать, отметил, что здесь важно, не будут ли они нарушать комендантский час.

"Если не будет никакого шума, и никто не будет выходить на улицу, то мы об этом можем и не узнать. И поэтому нельзя говорить о каких-либо правонарушениях. Но есть определенные критерии, которые говорят о правонарушениях – и здесь мы, конечно, будем реагировать соответствующим образом", – заверил Смирнов.

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