"Все под контролем, причин для паники нет": Зеленский об угрозе от РФ, состоянии экономики и ситуации с COVID-19

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Итогом именно этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет", - сказал Зеленский.



Президент отметил, что первым вопросом на заседании СНБО была ситуация на Востоке и российская агрессия. Зеленский заверил, что Украина делает все возможное для полной деэскалации и мирного разрешения конфликта.



"Знаем обо всем. Готовы ко всему. Верим в лучшее. И делаем для этого абсолютно все, все, что нужно", - подчеркнул президент.



Также на заседании 24 января обсудили вопросы энергетики. Зеленский заверил, что весь отопительный сезон в Украине пройдет спокойно, а газа и угля в Украине достаточно. Президент подчеркнул, что причин для паники нет.



Кроме того, Зеленский призвал украинцев к вакцинации против COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация облегчает течение болезни, а также снижает показатель смертности и госпитализаций в Украине.



Он добавил, что ВОЗ прогнозирует, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на убыль.



"Есть все шансы, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19", – подчеркнул президент.