"Все передадим вовремя": Шмыгаль рассказал, что будет в проект госбюджета-2022
Кабинет министров вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
По словам Шмыгаля, правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.
"Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - сказв премьер.
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