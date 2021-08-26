"Все передадим вовремя": Шмыгаль рассказал, что будет в проект госбюджета-2022

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



По словам Шмыгаля, правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.



"Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - сказв премьер.

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